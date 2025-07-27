Кузьмичев о голе Ракова: «На 70 процентов это заслуга Вадика, на 30 — вина вратаря»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе своего клиента.

— А уход Самошникова в «Спартак» для «Локо» — не потеря?

— Смотрите. Самошникова все-таки Галактионов использовал повыше, на месте инсайда. Сейчас эта позиция в команде укомплектована.

А ведь в конце сезона из аренды в «Крыльях» вернется Вадик Раков. Так что если предложение «Спартака» устроит «Локо», получится весьма выгодная сделка.

— Раков произвел фурор на старте сезона. В «Локо» случайно не кусают локти из-за того, что пусть и на время, но отпустили его?

— Ну это же выбор главного тренера. Галактионов сделал ставку на других ребят. Вадик же в свою очередь получил игровую практику в Самаре. Мне показалось, что он в «Крыльях» раскрепостился. Почувствовал необходимую уверенность. Сейчас у него нет такого чувства, что, если вдруг сыграешь неярко, надолго присядешь на скамеечку. Уверен, эта аренда пойдет Ракову на пользу. Он сменил обстановку, вышел из зоны комфорта. На него в «Крыльях» рассчитывают. А это дорогого стоит.

— Разберем его невероятный гол в ворота «Пари НН». Сколько процентов в нем — заслуга Ракова, а сколько — вина вратаря?

— Понятно, что гол в ближний угол — это всегда ошибка вратаря. Но надо отдать должное и Вадику. Удар у него получился потрясающий! Плотный, мяч летел с бешеной скоростью. Голкипера застали врасплох. Он просто не ожидал, что с такого угла можно так исполнить. На мой взгляд, 70 процентов — это заслуга Ракова, а 30 — вина Лукьянова.

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