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Аршавин рассказал, что «Зениту» предлагали приобрести Дольберга

21:37
Каспер Дольберг. Фото AFP
Каспер Дольберг. Фото AFP
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Экс-футболист, а ныне глава департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нападающего сборной Дании Каспера Дольберга, оформившего дубль в ворота Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы, предлагали петербургскому клубу.

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Дольберг оформил дубль в матче против Уэльса и был признан лучшим игроком встречи.

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