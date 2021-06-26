Аршавин рассказал, что «Зениту» предлагали приобрести Дольберга

Экс-футболист, а ныне глава департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нападающего сборной Дании Каспера Дольберга, оформившего дубль в ворота Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы, предлагали петербургскому клубу.

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Дольберг оформил дубль в матче против Уэльса и был признан лучшим игроком встречи.