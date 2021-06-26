«Динамо» с минимальным счетом уступило ЧФР в товарищеском матче
20:55
«Динамо» проиграло в товарищеском матче румынскому клубу ЧФР. Бело-голубые уступили с минимальным счетом — 1:0.
Товарищеские матчи. Клубы
ЧФР — «Динамо» — 1:0 (1:0)
Гол: Омрани, 40.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Ордец, 46), Плиев, Скопинцев (Лаксальт, 46), Кутицкий, Сазонов, Захарян (Грулев, 46), Галкин, Игбун (Моро, 46), Нжи (Лесовой, 46), Тюкавин (Гладышев, 46).
26 июня.
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