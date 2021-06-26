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«Динамо» с минимальным счетом уступило ЧФР в товарищеском матче

20:55
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«Динамо» проиграло в товарищеском матче румынскому клубу ЧФР. Бело-голубые уступили с минимальным счетом — 1:0.

Товарищеские матчи. Клубы

ЧФР — «Динамо» — 1:0 (1:0)

Гол: Омрани, 40.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Ордец, 46), Плиев, Скопинцев (Лаксальт, 46), Кутицкий, Сазонов, Захарян (Грулев, 46), Галкин, Игбун (Моро, 46), Нжи (Лесовой, 46), Тюкавин (Гладышев, 46).

26 июня.

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