Максименко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Зенит».

«Сам не знаю, что это за «желтуха», — цитирует Максименко официальный Twitter клуба. — Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать, вот и придумывают.

Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!»

23-летний вратарь в прошлом сезоне провел 31 матч за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и шесть раз отыграл на ноль.