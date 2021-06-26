Максименко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит»
23:07
Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Зенит».
Se queda ? pic.twitter.com/JEytFhd5vX— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 26, 2021
«Сам не знаю, что это за «желтуха», — цитирует Максименко официальный Twitter клуба. — Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать, вот и придумывают.
Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!»
23-летний вратарь в прошлом сезоне провел 31 матч за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и шесть раз отыграл на ноль.
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