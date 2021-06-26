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Максименко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит»

23:07
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Зенит».

«Сам не знаю, что это за «желтуха», — цитирует Максименко официальный Twitter клуба. — Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать, вот и придумывают.

Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!»

23-летний вратарь в прошлом сезоне провел 31 матч за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

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