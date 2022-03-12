«Арсенал» Тула — «Динамо»: все голы матча РПЛ

«Динамо» победило с крупным счетом тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России. Бело-голубые выиграли со счетом 4:1.

У победителей голами отметились Федор Смолов, Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

Единственный гол туляков на счету Эванса Кангва.

14-я минута: гол Смолова

30-я минута: гол Кангва

46-я минута: гол Захаряна

76-я минута: гол Фомина с пенальти

90-я минута: гол Тюкавина