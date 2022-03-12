Плутник заявил, что в «Локомотиве» ситуация с легионерами стабильная
Председатель совета директоров «Локомотива» заявил, что ситуация с легионерами стабильная
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отметил, что ситуация с легионерами в команде стабильная.
— Как ситуация с легионерами в «Локо»?
— Ситуация с легионерами в команде стабильная.
Напомним, что некоторые легионеры покидают клубы в связи со сложившейся политической ситуацией. Недавно «Локомотив» покинул немецкий тренер Маркус Гисдоль.
Сегодня, 12 марта, «Локомотив» проведет домашний матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Начало — в 19.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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