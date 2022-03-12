Плутник заявил, что в «Локомотиве» ситуация с легионерами стабильная

Председатель совета директоров «Локомотива» заявил, что ситуация с легионерами стабильная

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отметил, что ситуация с легионерами в команде стабильная.

— Как ситуация с легионерами в «Локо»?

— Ситуация с легионерами в команде стабильная.

Напомним, что некоторые легионеры покидают клубы в связи со сложившейся политической ситуацией. Недавно «Локомотив» покинул немецкий тренер Маркус Гисдоль.

Сегодня, 12 марта, «Локомотив» проведет домашний матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Начало — в 19.00 мск.