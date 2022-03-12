В «Локомотиве» заявили, что клуб не планирует усиливаться

Плутник заявил, что Комппер занят подготовкой «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отметил, что клуб не планирует усиливаться.

— Будет ли «Локомотив» усиливаться в дополнительное трансферное окно?

— Пока не планировали.

— Комппер проходит какие-то курсы для получения лицензии?

— Сейчас он занят подготовкой команды. Дальше посмотрим.

Напомним, что Марвин Комппер назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» , он будет готовить команду к ближайшим матчам РПЛ.

Сегодня, 12 марта, «Локомотив» проведет домашний матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Начало — в 19.00 мск.