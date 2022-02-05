«Арсенал» сыграл в нулевую ничью с «Борацом» в товарищеском матче

«Арсенал» сыграл вничью с боснийским «Борацом» в товарищеском матче

«Арсенал» сыграл вничью с «Борацом» (0:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Ранее на сборах тульская команда сыграла вничью с «Нови Пазаром» (1:1) и «Кисвардой» (2:2), а также потерпела поражение от «Сегеда» (1:2). Следующую товарищескую игру «Арсенал» проведет 12 февраля с «Раннерсом».

Товарищеские матчи.

Клубы

«Арсенал Т» (Россия) — «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) — 0:0

«Арсенал Т»: Коченков, Смольников, Сокол, Бьорнстрем, Ткачев (Хабибов, 46), Гулиев, Костадинов, Чаушич (Кайнов, 79), К.Кангва, Марков (Луценко, 46), Э.Кангва.

Предупреждение: Костадинов, 25.

5 февраля.