Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Норшелланном» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче. Встреча проходила в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.

Единственный мяч в игре забил защитник армейцев Кирилл Набабкин.

Ранее на сборах красно-синие обыграли «Виборг» (3:1) и проиграли «Дюжеланжу» (0:1). Следующий товарищеский матч ЦСКА проведет 9 февраля против «Люнгбю».

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Норшелланн» — 1:0 (0:0)

Гол: Набабкин, 58.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Марио Фернандес, Фукс (Васин, 61), Щенников (Магнуссон, 61), Бийол (Дивеев, 61), Обляков, Мухин, Юсуф Языджи, Яковлев, Эджуке (Медина, 46), Заболотный (Набабкин, 46).

5 февраля.