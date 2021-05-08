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«Арсенал» — «Рубин»: Старфельт вывел казанцев вперед

17:59
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт стал автором гола во втором тайме матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он вывел казанцев вперед — 3:2.

Арсенал Т — Рубин

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