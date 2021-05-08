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«Арсенал» — «Рубин»: Макаров сравнял счет

17:53
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров забил гол в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Он сравнял счет в игре — 2:2.

Казанцы провели быструю контратаку и вывели Макарова один на один. Хавбек пробил точно в угол.

Арсенал Т — Рубин

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