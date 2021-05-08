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«Локомотив» — «Динамо»: Ордец удален и пропустит матч с ЦСКА

18:06
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Защитник «Динамо» Иван Ордец был удален во втором тайме матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

Украинец возле собственной штрафной пытался остановить Зе Луиша и получил вторую желтую карточку.

Из-за дисквалификации Ордец пропустит игру 30-го тура с ЦСКА (16 мая).

Локомотив — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры