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«Арсенал» — о матче с «Краснодаром»: «Праздник вновь испортили судьи!»

19:52

Пресс-служба «Арсенала» выразила недовольство судейством матча 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Туляки недовольны неназначенным пенальти в эпизоде с падением Игоря Горбатенко.

«Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?» — говорится в сообщении «Арсенала».

Арсенал Т — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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