Пресс-служба «Арсенала» выразила недовольство судейством матча 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Туляки недовольны неназначенным пенальти в эпизоде с падением Игоря Горбатенко.

«Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?» — говорится в сообщении «Арсенала».