«Арсенал» — о матче с «Краснодаром»: «Праздник вновь испортили судьи!»
19:52
Пресс-служба «Арсенала» выразила недовольство судейством матча 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Туляки недовольны неназначенным пенальти в эпизоде с падением Игоря Горбатенко.
«Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?» — говорится в сообщении «Арсенала».
??? Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! ??Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти? pic.twitter.com/FFb7d4H9Hu— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 24, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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