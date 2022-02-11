Захарян: «Гризманн меня купил в какой-то футбольной игре и просто в директ в Instagram написал»

Полузащитник сборной России и «Динамо» Арсен Захарян рассказал о переписке с нападающим сборной Франции и «Атлетико» Антуаном Гризманном.

— Самый известный человек, который тебе писал в Директ?

— Гризманн. Он меня купил в какой-то футбольной игре и просто в директ в Instagram написал: «Привет, как дела? Я слежу за тобой, удачи тебе!» Я не начал ему написывать, просто ответил и все. Не люблю навязываться. Списывался еще с некоторыми медийными.

18-летний футболист провел в этом сезоне РПЛ 17 матчей за «Динамо», забив 4 гола и сдела 5 результативных передач. Гризманн в текущем розыгрыше ла лиги провел 16 матчей, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

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