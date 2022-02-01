Арсен Адамов будет играть за «Зенит» под 23-м номером

Защитник Адамов будет играть за «Зенит» под 23-м номером

Новичок «Зенита» Арсен Адамов выбрал себе игровой номер. Он будет выступать под 23-м номером за команду из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.

27 января защитник подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В октябре прошлого года Адамов впервые получил приглашение в национальную сборную России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией.