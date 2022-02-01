«Динамо» проиграло «Ружембероку» в товарищеском матче

«Динамо» проиграло клубу из Словакии «Ружемберок» в товарищеском матче. Российский клуб уступил со счетом 1:2.

В составе бело-голубых отличился нападающий Константин Тюкавин.

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«Ружомберок» — «Динамо» — 2:1 (1:1)

Голы: Тюкавин, 14 (0:1). Лихы, 25 (1:1). Рымаренко, 80 (2:1).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Варела, 61), Осокин, Паршивлюк (Лаксальт, 61), Цесь, Сулаквелидзе, Моро (Кипкаев, 46), Галкин, Жуковский (Макаров, 61), Мазурин (Гладышев, 61), Тюкавин (Смолов, 61).

1 февраля.