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«Ружемберок» — «Динамо» — 2:1, результат товарищеского матча, 1 февраля 2022 года

«Динамо» проиграло «Ружембероку» в товарищеском матче
Иван Шитик
Корреспондент

«Динамо» проиграло клубу из Словакии «Ружемберок» в товарищеском матче. Российский клуб уступил со счетом 1:2.

В составе бело-голубых отличился нападающий Константин Тюкавин.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ружомберок» — «Динамо» — 2:1 (1:1)

Голы: Тюкавин, 14 (0:1). Лихы, 25 (1:1). Рымаренко, 80 (2:1).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Варела, 61), Осокин, Паршивлюк (Лаксальт, 61), Цесь, Сулаквелидзе, Моро (Кипкаев, 46), Галкин, Жуковский (Макаров, 61), Мазурин (Гладышев, 61), Тюкавин (Смолов, 61).

1 февраля.

ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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