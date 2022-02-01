Новичок «Спартака» Мартинс обратился к болельщикам красно-белых

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс выступил с коротким обращение к болельщикам московского клуба.

«Привет, болельщики «Спартака». Я пришел, чтобы побеждать вместе с вами. Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали», — сказал Мартинс клубному каналу.

31 января «Янг Бойз» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Московский клуб взял в аренду с правом выкупа люксембургского опорника.