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Сегодня, 16:15

Новичок «Спартака» Мартинс обратился к болельщикам красно-белых

Полузащитник Мартинс обратился к болельщикам «Спартака»
Иван Шитик
Корреспондент

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс выступил с коротким обращение к болельщикам московского клуба.

«Привет, болельщики «Спартака». Я пришел, чтобы побеждать вместе с вами. Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали», — сказал Мартинс клубному каналу.

31 января «Янг Бойз» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Московский клуб взял в аренду с правом выкупа люксембургского опорника.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LSxFGaTXcMg
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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