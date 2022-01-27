«Зенит» подписал контракт с Арсеном Адамовым

Защитник Арсен Адамов подписал контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

22-летний футболист — воспитанник «Ахмата», за который дебютировал в молодежном первенстве в 2016 году и за четыре года провел 128 матчей. В основном составе грозненцев дебютировал 22 июля 2020-го в матче против «Краснодара». За главную команду «Ахмата» отыграл шесть матчей.

Через полгода, 15 января 2021-го, перешел в «Урал». За клуб из Екатеринбурга сыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В октябре прошлого года впервые получил приглашение в национальную сборную России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией.