Ари: «За 200 матчей в «Краснодаре получаешь статуэтку, как Петров. Есть стимул играть дальше

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, насколько важно для него было достичь отметки в 150 матчей за клуб.

— Очень, — отметил Ари. — Я в России давно, успел поиграть за три топ-клуба, и в последнем провел уже полторы сотни встреч. Это здорово! Еще 100? Почему бы и нет!

— В команде это как-то отметили?

— Сам не знал, что сыграл юбилейный матч. Потом увидел, что клуб опубликовал поздравление в социальных сетях, стали приходить сообщения от друзей. У нас есть классная традиция — когда достигаешь отметки в сто матчей, тебе дарят часы. Когда добираешься до 200, как Сергей Петров, получаешь памятную статуэтку. А вот за 150 пока ничего не дают (смеется). Есть стимул играть дальше.

— Можно говорить о том, что вы лидер «Краснодара»?

— Не готов называть себя лидером, но считаю себя одним из самых опытных игроков команды. Люблю делиться этим опытом с молодыми одноклубниками. Да и команде нужен не один, а много лидеров — все должны брать ответственность на себя во время матча. Так что просто пытаюсь помогать всем, чем могу.

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