Анзор Кавазашвили: «Кокорин поможет! Кто приводил Ларссона и Понсе, давно надо было увольнять и сажать»

Чемпион СССР-1969 в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили верит, что нападающий Александр Кокорин раскроется в команде, но только при поддержке болельщиков красно-белых.

— У «Спартака» ни одного нападающего! Конечно, Кокорину пойдет на пользу переход в состав красно-белых, — считает Кавазашвили. — Он же полтора года не играл и только в «Сочи» начал тренироваться и немного выходить на поле. Очень надеюсь, что Александр быстро включится и поможет красно-белым. Ведь «Спартак» любят. А если болельщики команды поддержат его и посадят себе на плечи, то он еще быстрее освоится.

— Вы говорите, что у «Спартака» нет нападающих. А как же Соболев, Ларссон и Понсе?

— Не называйте Ларссона и Понсе нападающими. Тех руководителей, которые приводили в великий «Спартак» этих футболистов, давно надо было с должностей снимать и в тюрьму сажать. Надеюсь, что у Кокорина и Соболева в паре все получится.

— Кого еще стоит приобрести «Спартаку» в это трансферное окно?

— Не могу гадать. Эти игроки должны знать стиль команды: короткий пас, техника, врывания. Этому учил спартаковцев Бесков, а продолжил его идеи Романцев. Вот приезжал Шюррле. Все говорили: «Чемпион мира!». А он еле бегает! Мертвый! «Спартак» — лучший клуб СССР и России. Футболисты, переходя в стан красно-белых, должны как в Кремль входить! А Кокорин подходит к любому стилю. Может любого обыграть на скорости, имеет четкий пас на завершающего игрока, умеет все. Все говорят, что он большой талант, но он не раскрылся до конца. Хотел бы, чтобы в «Спартаке» у него это получилось. (Ярослав Сусов)