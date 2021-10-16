Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Конечно, я думал, что «Спартак» сегодня выиграет, несмотря на то что «Динамо» на подъеме, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Обе команды нарушали принципы передачи и теряли мячи. Команды соревновались, кто из них больше потеряет — это не красит никого. При первом голе была заметна нервозность Максименко. Мне кажется, ему дали какой-то возбудитель. Он же трясся на поле! Столько ошибок в передачах... Я не знаю, что с ним случилось. Максименко должен был при угловом просто оторвать уши нападающему, который зацепил мяч. Джикия и Жиго сегодня совершили героический поступок, они просто вытащили игру. «Спартак» не потерял бойцовские качества. Была боевая игра, зритель доволен».

Кавазашвили также отметил прогресс полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Если Тюкавин забил бы, то «Спартак» уже не хотел бы атаковать. Тюкавин — кандидат в первую сборную, играет за молодежную команду. С такими мячами он должен разбираться непринужденно. В «Спартаке» хочу отметить прогресс Бакаева. Он творит чудеса на скорости», — добавил Кавазашвили.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. «Динамо» идет на 3-й строчке с 20 очками в 11 играх.