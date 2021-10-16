Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) кратко подвел итоги встречи.

В конце первого тайма командым устроили массовую драку. Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

— Хорошо, что заработали одно очко и не проиграли дома. Это потеря для нас, — отмети Бакаев.

— Что сегодня не получалось?

— Не знаю, бывает такое. Это футбол.

— Что стало причиной потасовки в первом тайме?

— Не знаю, я далеко был. Опять же, это дерби, это эмоции. А что здесь обсуждать — было и было.

— Кто-то сказал что-то?

— Никто никому ничего не говорил. Просто кто-то ударил и началось. Это футбол, такое бывает. Вы что, первый раз подобное увидели? (Смеется.)