Бакаев — про драку в матче «Спартак» — «Динамо»: «Вы что, первый раз подобное увидели?»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) кратко подвел итоги встречи.
В конце первого тайма командым устроили массовую драку. Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.
— Хорошо, что заработали одно очко и не проиграли дома. Это потеря для нас, — отмети Бакаев.
— Что сегодня не получалось?
— Не знаю, бывает такое. Это футбол.
— Что стало причиной потасовки в первом тайме?
— Не знаю, я далеко был. Опять же, это дерби, это эмоции. А что здесь обсуждать — было и было.
— Кто-то сказал что-то?
— Никто никому ничего не говорил. Просто кто-то ударил и началось. Это футбол, такое бывает. Вы что, первый раз подобное увидели? (Смеется.)
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