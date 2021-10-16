Рауль Рианчо: «Вырванная на последних минутах волевая ничья сделает «Спартак» сильнее»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.
«Несмотря на значительные кадровые потери, «Спартак» добился важного результата. С таким количеством жертв в атакующей линии, хорошо знать, что у красно-белых есть и другие варианты в нападении, что защитники способны забить гол. Думаю, что вырванная на последних минутах волевая ничья сделает «Спартак» сильнее и воодушевит его на следующие матчи», — сказал Рианчо «СЭ».
У «Спартака» прервалась серия из трех побед подряд, красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. 20 октября команда дома сыграет с «Лестером» в групповом турнире Лиги Европы.
«Динамо опустилось на третье место. В следующем матче бело-голубые сыграют с «Химками» (22 октября).
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