Вячеслав Караваев: «Я в «Зените» не так давно, но, кажется, как такового секрета успеха нет»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о сильных сторонах команды на примере матча 13-го тура чемпионата России против «Ростова». Встреча закончилась крупной победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 6:1.

— «Зенит» в прошлом туре уничтожил «Ростов» 6:1 и вышел на первое место, вы тоже забили. В чем секрет успеха команды?

— Я в «Зените» не так давно, но, кажется, как такового секрета успеха нет, — заявил Караваев в интервью Bild. — У нас отличное взаимопонимание: все друг другу помогают, отрабатывают и в защите, и в атаке, стараются выкладываться по максимуму. Поэтому сейчас мы лидируем в чемпионате — это здорово и нужно удержать.

В матче с «Ростовом» я забил свой первый гол за «Зенит», и это очень приятно. Но для меня, как защитника, это не самое важное —главное, чтобы команда побеждала. Хотя могу сказать, что после результативных действий настроение улучшается.

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