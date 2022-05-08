Антон Миранчук заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что команда постарается навязать «Зениту» в следующем сезоне борьбу за чемпионство.

«Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту». Нужно больше работать.

Конкуренция нужна. Согласен. У нас очень большие перестройки в клубе, мы меняем направление. Нужно время. Я футболист, я делаю все возможное, что зависит от меня. Надеюсь, что в следующем сезоне мы подойдем более готовыми.

«Я очень скучал по футболу. Рад вернуться. Надеюсь передать своим партнером чувство, что мы можем составить конкуренцию», — заявил Миранчук.