Антон Миранчук: «Брат вернется? Летом поговорю с ним»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о своем будущем, а также рассказал о ситуации, в которой Алексей Миранчук оказался в «Аталанте».

«Поехать в Европу? «Зенит»? Это уже провокации. Естественно, что в такой ситуации попасть в Европу сложнее. Время меняется. Никто не знает, что будет завтра. Леша не собирается на Родину. Он готов играть там дальше. Он делает все возможное. Он выкладывается каждый матч. Личное не буду рассказывать. Он сам ответит на все вопросы.

Вероятность, что брат вернется? Летом поговорю с ним. Будет больше конкретики. Хотелось бы сыграть с ним вместе. Мечтаю об этом», — заявил Антон Миранчук.