Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал ситуацию с легионерами после матча с «Рубином» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

«Большой шанс для русских футболистов? Да. Это нормально и естественно. Это чувствуется. Ты всегда мечтаешь сыграть в РПЛ. А тут такое возможно быстрее. Такие реалии, мы ничего не можем с этим сделать», — рассказал Миранчук.

«Локомотив» имеет в своем активе 44 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ.

«Рубин» располагается на 13-м месте с 29 очками в 28 играх.