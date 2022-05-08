Миранчук — о ситуации с легионерами в РПЛ: «Большой шанс для русских футболистов? Да»
Миранчук считает отъезд легионеров шансом для российских футболистов
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал ситуацию с легионерами после матча с «Рубином» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).
«Большой шанс для русских футболистов? Да. Это нормально и естественно. Это чувствуется. Ты всегда мечтаешь сыграть в РПЛ. А тут такое возможно быстрее. Такие реалии, мы ничего не можем с этим сделать», — рассказал Миранчук.
«Локомотив» имеет в своем активе 44 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ.
«Рубин» располагается на 13-м месте с 29 очками в 28 играх.
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|
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|
4
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|
5
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|7
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|46
|
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|
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|12
|2
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|
9
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|
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|7
|8
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|29
|
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|28
|6
|11
|11
|31-44
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|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
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|28-55
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|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
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|
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|- : -
|15.05
|19:00
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Краснодар – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
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|13
|
|
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Сочи
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|П
|
|
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Крылья Советов
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|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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|И
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Спартак
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|
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|
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