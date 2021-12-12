Сергей Степашин: «В «Динамо» будет точечное усиление»

Член совета директоров «Динамо» после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) подвел итоги года для команды.

— На зимнюю паузу «Динамо» уходит на втором месте, после «Зенита». Все по графику?

— Ну, в общем, да, я считаю, это один из лучших результатов. Тем более отрыв хороший, да и игра сегодня была... Первый тайм, конечно, был за «Зенитом», второй тайм — за «Динамо». Я считаю, что ничья соответствует сегодняшней игре. Но у нас неплохой график на следующий год. Главное сейчас, тот темп, который есть, выдержать. Я надеюсь, что у нас будет хорошая концовка сезона, — сказал Степашин в интервью «Комсомольской правде».

— Могли сегодня «Зенит» дожать?

— Все могло быть, могли и дожать, могли и пропустить больше. На самом деле, я считаю, 1:1 соответствует игре. Конечно, во втором тайме, когда два бразильца ушли после травм, у нас появилось преимущество, но чего там говорить... Грулев мог забить еще один гол. Но это футбол.

— Сегодня гол Скопинцева спас команду. Это еще один ваш талант?

— Ну, он уже достаточно взрослый футболист, хотя ему и лет не так много, но он хорошо играет на левом фланге, обводка хорошая и удар замечательный. Хороший игрок.

— А усиление в команде зимой будет? Без него, наверное, не обойтись.

— Мы на это и рассчитываем. Кстати, перед матчем мы провели заседание Совета директоров и Консультативного совета «Динамо». Мы приехали пораньше, и был большой, серьезный разговор о будущем «Динамо» во всех отношениях. Безусловно, будет. Но мы не должны повторять тех ошибок, которые были вначале, когда ряд футболистов не соответствовали уровню «Динамо», да и цена — качество тоже не соответствовали. Так что это точечное усиление. Когда оно произойдет, тогда и узнаем. Но вообще, такие вещи держатся, как говорится...

— ...в секрете?

— Не афишируются. Потому что это серьезная работа, серьезный рынок.