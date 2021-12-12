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Сергей Степашин: «В «Динамо» будет точечное усиление»

19:26
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Член совета директоров «Динамо» после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) подвел итоги года для команды.

— На зимнюю паузу «Динамо» уходит на втором месте, после «Зенита». Все по графику?

— Ну, в общем, да, я считаю, это один из лучших результатов. Тем более отрыв хороший, да и игра сегодня была... Первый тайм, конечно, был за «Зенитом», второй тайм — за «Динамо». Я считаю, что ничья соответствует сегодняшней игре. Но у нас неплохой график на следующий год. Главное сейчас, тот темп, который есть, выдержать. Я надеюсь, что у нас будет хорошая концовка сезона, — сказал Степашин в интервью «Комсомольской правде».

— Могли сегодня «Зенит» дожать?

— Все могло быть, могли и дожать, могли и пропустить больше. На самом деле, я считаю, 1:1 соответствует игре. Конечно, во втором тайме, когда два бразильца ушли после травм, у нас появилось преимущество, но чего там говорить... Грулев мог забить еще один гол. Но это футбол.

— Сегодня гол Скопинцева спас команду. Это еще один ваш талант?

— Ну, он уже достаточно взрослый футболист, хотя ему и лет не так много, но он хорошо играет на левом фланге, обводка хорошая и удар замечательный. Хороший игрок.

— А усиление в команде зимой будет? Без него, наверное, не обойтись.

— Мы на это и рассчитываем. Кстати, перед матчем мы провели заседание Совета директоров и Консультативного совета «Динамо». Мы приехали пораньше, и был большой, серьезный разговор о будущем «Динамо» во всех отношениях. Безусловно, будет. Но мы не должны повторять тех ошибок, которые были вначале, когда ряд футболистов не соответствовали уровню «Динамо», да и цена — качество тоже не соответствовали. Так что это точечное усиление. Когда оно произойдет, тогда и узнаем. Но вообще, такие вещи держатся, как говорится...

— ...в секрете?

— Не афишируются. Потому что это серьезная работа, серьезный рынок.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-v-dinamo-budet-tochechnoe-usilenie/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры