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Агент Талаев: «Думаете, Чистяков надеется, что вернется Родригао, и тот сразу присядет?»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о готовности футболиста конкурировать за место в основе петербургской команды.

«Спросите у самого Димы Чистякова, доволен ли он своим положением в «Зените». Как я могу сказать? Конечно, когда он больше играет, это любому футболисту приятнее. Думаете, Дима надеется, что вернется Родригао, и тот сразу присядет? Понятно, что он хочет играть при любых раскладах — с Родригао или с кем угодно. А уж будет или нет, тренер решит», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

Ранее «СЭ» стало известно, что 27-летний защитник «Зенита» Родригао сможет вернуться на поле после травмы только в конце сентября.

В минувшем сезоне 29-летний Чистяков провел 22 матча за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-chistyakova-dumaete-dima-nadeetsya-chto-vernetsya-rodrigao-i-tot-srazu-prisyadet-
Дмитрий Чистяков
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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