Агент Талаев: «Думаете, Чистяков надеется, что вернется Родригао, и тот сразу присядет?»
Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о готовности футболиста конкурировать за место в основе петербургской команды.
«Спросите у самого Димы Чистякова, доволен ли он своим положением в «Зените». Как я могу сказать? Конечно, когда он больше играет, это любому футболисту приятнее. Думаете, Дима надеется, что вернется Родригао, и тот сразу присядет? Понятно, что он хочет играть при любых раскладах — с Родригао или с кем угодно. А уж будет или нет, тренер решит», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.
Ранее «СЭ» стало известно, что 27-летний защитник «Зенита» Родригао сможет вернуться на поле после травмы только в конце сентября.
В минувшем сезоне 29-летний Чистяков провел 22 матча за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -