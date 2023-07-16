Защитник «Зенита» Родригао вернется в строй только осенью
Как стало известно «СЭ», 27-летний защитник «Зенита» Родригао, который в конце мая этого года был прооперирован по поводу травмы приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября.
Восстановление бразильца займет оставшуюся половину июля и весь август. Далее футболисту предстоит процесс набора формы.
Родригао выступает за сине-бело-голубых с июля 2022-го. В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей за «Зенит» и забил один гол. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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