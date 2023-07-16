Защитник «Зенита» Родригао вернется в строй только осенью

Как стало известно «СЭ», 27-летний защитник «Зенита» Родригао, который в конце мая этого года был прооперирован по поводу травмы приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября.

Восстановление бразильца займет оставшуюся половину июля и весь август. Далее футболисту предстоит процесс набора формы.

Родригао выступает за сине-бело-голубых с июля 2022-го. В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей за «Зенит» и забил один гол. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.