Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:18

Андреев — о кредите доверия у Ярошика в «Оренбурге»: «Мы против резких движений»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как проходит адаптация нового главного тренера команды Иржи Ярошика.

«Как у обычного человека. В любом случае необходимо время. Мы это понимаем. Новая команда, новые футболисты. Нет никаких сложностей, все идет своим чередом, как мы планировали», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Также он ответил на вопрос, большой ли кредит доверия у Ярошика.

«Понимаем, в каких обстоятельствах он находится. Мы категорически против каких-то резких движений и не сторонники что-то менять, если на старте что-то пойдет не так. По прошлому сезону вы это поняли. Поэтому будет ждать, работать, помогать быстрее адаптироваться», — добавил спортивный директор.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-kredit-doveriya-u-yaroshika-v-orenburge-my-protiv-rezkih-dvizhenij/
Дмитрий Андреев
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В теннис пришел новый король? Или Джокович еще нанесет ответный удар?
Алькарас в пяти сетах обыграл Джоковича и впервые в карьере выиграл Уимблдон
Что известно о теракте на Крымском мосту. Главное
Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Булыкин — о подписании «Зенитом» Фернандеса: «Возможно, в петербургском клубе пошли по пути «Шахтера»
Семин — о трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее»
В «Спартаке» сменился глава службы безопасности
Сборная России пожелала Марио Фернандесу удачи в «Зените»
Игонин: «Переход Фернандеса в «Зенит» — это очевидный плюс»
Медведев: «Мы вступили в переговоры с Фернандесом, когда убедились, что у него нет никаких обязательств по отношению к ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин — о подписании «Зенитом» Фернандеса: «Возможно, в петербургском клубе пошли по пути «Шахтера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости