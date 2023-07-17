Андреев — о кредите доверия у Ярошика в «Оренбурге»: «Мы против резких движений»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как проходит адаптация нового главного тренера команды Иржи Ярошика.
«Как у обычного человека. В любом случае необходимо время. Мы это понимаем. Новая команда, новые футболисты. Нет никаких сложностей, все идет своим чередом, как мы планировали», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
Также он ответил на вопрос, большой ли кредит доверия у Ярошика.
«Понимаем, в каких обстоятельствах он находится. Мы категорически против каких-то резких движений и не сторонники что-то менять, если на старте что-то пойдет не так. По прошлому сезону вы это поняли. Поэтому будет ждать, работать, помогать быстрее адаптироваться», — добавил спортивный директор.
Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».
23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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