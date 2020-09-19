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Андрей Панюков: «Рад, что именно «Зениту» удалось забить»

18:37
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Нападающий «Урала» Андрей Панюков остался доволен исходом матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1).

— Довольны результатом. Хорошо играли, — сказал Панюков в эфире «Матч Премьер». — Счет закономерен.

Две игры подряд забиваю — голевая серия? Нет, конечно. Но рад, что именно «Зениту» удалось забить.

Два дня восстановления для нас достаточно. Юбилей клуба дополнительно нас мотивировал.

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