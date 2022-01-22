Карпин отреагировал на информацию о возможном уходе Баринова из «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

— Вы сказали, что также общались с Бариновым. Были разговоры, что он зимой может покинуть «Локо». Поднимали с ним этот вопрос?

— Нет.

— Это будет тревожно, если он сменит клуб сейчас, перед решающим матчем?

— Почему?

— Новый клуб, новый тренировочный процесс.

— И что? А в «Краснодар» пришёл новый тренер, тоже новый тренировочный процесс, а клуб никто не поменял. Футбол: мяч круглый, поле зелёное.

19 января Карпин посетил сборы «Локомотива» в Марбелье (Испания).