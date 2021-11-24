Семак назвал ничью с «Мальме» справедливым результатом
01:38
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).
— В конце игры к вам подошел защитник «Мальме» Ахмедходжич. Что он хотел?
— Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти. И, на мой взгляд, это был чистый пенальти. Он сказал, что у него к арбитру были другие претензии.
— Справедлив ли результат?
— Думаю, справедлив. Мы могли победить и проиграть. В целом, наверное, справедлив.
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