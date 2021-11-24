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Семак назвал ничью с «Мальме» справедливым результатом

01:38
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

— В конце игры к вам подошел защитник «Мальме» Ахмедходжич. Что он хотел?

— Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти. И, на мой взгляд, это был чистый пенальти. Он сказал, что у него к арбитру были другие претензии.

— Справедлив ли результат?

— Думаю, справедлив. Мы могли победить и проиграть. В целом, наверное, справедлив.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры