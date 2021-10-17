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Андрей Червиченко: «Рад, что еще неделю обойдется без воплей об увольнении Витории из «Спартака»

00:45
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Если «Спартак» и наиграл на ничью, то только в последние 10 минут, —цитируют Червиченко «Известия». — До этого, честно говоря, «Динамо» выглядело гораздо лучше. И я думаю, что сказался детский проступок Тюкавина. Даже не проступок, а юношеский максимализм в виде желания эффектно забить и унизить соперника, сыграл роковую роль для его команды. Покати он в том эпизоде мяч мимо Максименко, как сделал в первый раз, когда «Динамо» забило второй гол, то все— 3:0, и игра закончена. Но, не попав при выходе один на один, Тюкавин обеспечил этот неплохой результат для «Спартака».

Он вновь показал себя странной командой, у которой есть пять нападающих, а забивают защитники. Вообще, они молодцы, что сумели собраться на 10 минут и проявить характер, вырвав хотя бы одно очко в матче с «Динамо». Рад этому только потому, что еще неделю обойдется без воплей про увольнение Витории. Хотя бы еще какое-то время ему дадут поработать. Но «Динамо» сегодня билось лучше — просто молодость ряда игроков приводит к тому, что они в силу недостатка опыта так выпустили матч».

«Спартак» отыгрался в концовке матча благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. У «Динамо» забивали Иван Ордец и Константин Тюкавин.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1236614/aleksei-fomin/ot-zhigo-po-polnoi-dinamo-upustilo-pobedu-nad-spartakom-v-derbi

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Евгений Петров все материалы автора

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