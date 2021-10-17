Андрей Червиченко: «Рад, что еще неделю обойдется без воплей об увольнении Витории из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Если «Спартак» и наиграл на ничью, то только в последние 10 минут, —цитируют Червиченко «Известия». — До этого, честно говоря, «Динамо» выглядело гораздо лучше. И я думаю, что сказался детский проступок Тюкавина. Даже не проступок, а юношеский максимализм в виде желания эффектно забить и унизить соперника, сыграл роковую роль для его команды. Покати он в том эпизоде мяч мимо Максименко, как сделал в первый раз, когда «Динамо» забило второй гол, то все— 3:0, и игра закончена. Но, не попав при выходе один на один, Тюкавин обеспечил этот неплохой результат для «Спартака».

Он вновь показал себя странной командой, у которой есть пять нападающих, а забивают защитники. Вообще, они молодцы, что сумели собраться на 10 минут и проявить характер, вырвав хотя бы одно очко в матче с «Динамо». Рад этому только потому, что еще неделю обойдется без воплей про увольнение Витории. Хотя бы еще какое-то время ему дадут поработать. Но «Динамо» сегодня билось лучше — просто молодость ряда игроков приводит к тому, что они в силу недостатка опыта так выпустили матч».

«Спартак» отыгрался в концовке матча благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. У «Динамо» забивали Иван Ордец и Константин Тюкавин.