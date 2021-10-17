Жиго дал интервью на русском: «После 0:2 было очень тяжело, но это «Спартак»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2). Красно-белые отыгрались со счета 0:2.

«Сегодня были хорошие эмоции. После 0:2 было очень тяжело, но это «Спартак». Хорошо, что отыгрались. Атмосфера была супер. Эмоции после забитого гола в компенсированное время были очень хорошими. В первом тайме игра была 50 на 50, но они забили со стандарта. Затем было сложно, но мы проявили характер. Сейчас нужно отдыхать и готовиться к «Лестеру». Я знаю, что не сыграю против «Зенита». Но у нас хорошая команда, и это не проблема», — сказал Жиго на русском языке в интервью клубному YouTube-каналу.

«Спартак» отыгрался в концовке матча благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. У «Динамо» забивали Иван Ордец и Константин Тюкавин.

После этого матча «Спартак» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Динамо» с 20 очками — на третьей строчке.