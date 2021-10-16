После дерби Симонян позвонил Джикии с поздравлениями. Тот в ответ посвятил свой гол 95-летней легенде

Перед началом дерби «Спартак» — «Динамо» (2:2) Никита Симонян, нанося первый удар по мячу, отдал пас Георгию Джикии, а потом обнял его.

После матча, как стало известно «СЭ», Симонян позвонил Джикии в раздевалку, поздравил его с волевым отыгрышем и сказал, что он и Жиго сыграли, как настоящие форварды.

А капитан «Спартака» в ответ посвятил свой гол лучшему снайперу в истории красно-белых, которому 12 октября исполнилось 95 лет.