После дерби Симонян позвонил Джикии с поздравлениями. Тот в ответ посвятил свой гол 95-летней легенде
Перед началом дерби «Спартак» — «Динамо» (2:2) Никита Симонян, нанося первый удар по мячу, отдал пас Георгию Джикии, а потом обнял его.
После матча, как стало известно «СЭ», Симонян позвонил Джикии в раздевалку, поздравил его с волевым отыгрышем и сказал, что он и Жиго сыграли, как настоящие форварды.
А капитан «Спартака» в ответ посвятил свой гол лучшему снайперу в истории красно-белых, которому 12 октября исполнилось 95 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю