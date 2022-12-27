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Сегодня, 19:15

Зарема Салихова: «У нас задача хлопнуть дверью? Вся футбольная Европа уже давно в Азии!»

Зарема Салихова выразила сомнение в успехе потенциального перехода РФС в Азию
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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своей колонке для «СЭ» поделилась мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Богатейшие азиаты не варятся в собственном соку, а владеют клубами АПЛ, а также других ведущих лиг.

У City Football Group есть «Мумбай Сити». «Лейпциг», «Боруссия», «Базель», «Рейнджерс», «Севилья» также имеют свои фарм-клубы в Индии (а значит, представительства и спонсоров). Там регулярно проводятся ивенты, турниры со звездами своих клубов. В 2017 году «Ливерпуль» играл в Азии с «Лестером». Наконец, во время пандемии игроки дортмундской «Боруссии» провели в девяти странах Азии виртуальные туры.

К чему это все: если задача уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях. А, значит, и в умах азиатов.

Футболисты сборной России. «Что мы туда привезем, кроме кокошников и лаптей?» Зарема Салихова — о переходе России в Азию

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Футбол
РФС
Зарема Салихова
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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