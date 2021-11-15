Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал, как прошла его адаптация в России.

«С момента моего перехода я регулярно выхожу в стартовом составе, это очень помогает в адаптации. Так что я невероятно доволен сменой команды.

Надо сказать, Россия — это совершенно другая культура. Это почти другой мир. Я нахожусь далеко от дома, но первые месяцы здесь были классными", — сказал Дрейер Bold.bk.

Датчанин дебютировал в РПЛ с хет-трика в ворота «Урала». Ранее никому не удавалось начать карьеру в России с трех голов в первом же матче.