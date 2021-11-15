Агент Мампасси: «Локомотив»? Мы разговариваем со многими клубами»

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, заявил, что говорить о переходе в «Локомотив» пока преждевременно. Также он назвал преждевременной и информацию о возможном получении игроком российского паспорта.

«Пока ничего конкретного сказать не могу, — цитирует агента FanDay. — Журналисты неправильно интерпретировали слова матери. Она говорила: «если договоримся и подпишем». То есть «Локомотив» есть в числе клубов, которые интересуются Марком. А журналисты написали, что он уже переходит.

Другие клубы называть не буду, просто в прессе уже засветили «Локомотив». Мы разговариваем со многими клубами. На сегодня официально его переход еще не состоялся. Разговоры о российском гражданстве? На данный момент они точно беспочвенны. Марк хочет играть там, где у него будут перспективы и на него будут рассчитывать».

В пятницу, 12 ноября, «Чемпионат» сообщил, что 18-летний украинец близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой. Он родился в Донецке и имеет право получить российское гражданство по упрощенной схеме. Футболист выступает на права аренды за «Мариуполь». В текущем сезоне он провел 12 матчей за команду и сделал один результативный пас.