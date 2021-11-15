Филимонов: «За последние годы у Максименко не было прогресса в «Спартаке»

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы Александра Максименко в московском клубе.

«Максименко безусловно хороший вратарь, но по большому счету он воспользовался травмами Селихова. За последние годы в команде, я не видел особого прогресса у Саши. Он просто играл стабильно и не ошибался особо. Возможно, спад связан с восстановлением Селихова. Конкуренция могла повлиять на Максименко, он начал больше ошибаться. Сейчас все в руках Селихова. Если он покажет стабильную, качественную игру на протяжении нескольких туров, то может закрепить место в основе за собой до конца сезона», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Спартак» с 19 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.