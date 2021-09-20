Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Однозначно, потеря Марио Фернандеса для ЦСКА серьезная. Марио имеет большое значение для армейцев. Но «Спартак» сейчас — это средняя команда, поэтому я не вижу их преимущества на флангах. Армейцы и спартаковцы примерно в одинаковых кондициях, при этом у красно-белых хуже эмоционально состояние.

Играть и терпеть поражения можно по-разному. Не так страшны ошибки, как отношение к ним. Негоже так проигрывать, это всех раздражает. Болею за «Спартак» и желаю команде победы. Но для того, чтобы они были, всем надо измениться. Проблемы в головах", — приводит слова Ананко RT.

Центральный матч 8-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.