Бывший спортдир «Милана» высказался об интересе со стороны «Спартака»
Бывший спортивный директор «Милана» Рокко Майорино прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака». По информации Telegram-канала «Мутко против», красно-белые заинтересованы в приглашении этого специалиста.
«Информация об интересе «Спартака» ко мне? Я ни с кем из клуба не разговаривал», — сказал Майорино «СЭ».
По данным «СЭ», в круг кандидатов на должность спортивного директора «Спартака», вакантной после ухода с этого поста Дмитрия Попова в августе этого года, входит испанец Мигель Торресилья и еще несколько кандидатов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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