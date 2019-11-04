Алиев рассказал, как Смородская оштрафовала его на 30 тысяч евро

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев — об отношениях с экс-президентом клуба Ольгой Смородской. Он отметил, что она оштрафовала его на 30 тысяч евро. По его мнению, Смородская придиралась и к главному тренеру «Локо» Юрию Семину.

— Мы играли в Лозанне, это был отборочный раунд в Лигу Европы. Я ненадолго отпросился у Семина, мне нужно было по делам отправиться в Женеву, — цитирует Алиева «Фраза». — Получилось, что обратно я опоздал. Было два поезда: скорый и обычный. Я должен был сесть на скоростной и доехать за 40 минут. В запасе было еще полтора часа. Я случайно перепутал эти рейсы и сел на тот поезд, который делал остановки каждые десять минут. В итоге, весь путь продлился два часа, и я опоздал на собрание команды, на которое приехала президент клуба. Я пытался объяснить ситуацию, пришел к ней в кабинет, но она меня не слышала, только и говорила: «Я президент и меня не интересует». Короче, оштрафовала меня на 30 тысяч евро! Затем были случаи, когда она к Юрию Павловичу начала придираться, говорила всякую ересь на клубных совещаниях, откровенно гнала на него. А я всегда поддерживал тренера, вставал и говорил собственное мнение. Ей это, конечно же, не нравилось. Скандалила все время. Конечно, это огромный штраф. Так она меня оштрафовала ни за что! Я из-за этого и завелся. Ладно, если бы был повод... Но я ведь отпросился у главного тренера, он знал! Ей это говорил это и Семин, и мои одноклубники, но она не хотела никого слушать. Хотела показать, кто тут хозяин: «Я пришла, я президент». Кстати, я никогда не возмущался насчет штрафов, которые заслуживал. Но это был не тот случай.

Александр Алиев в составе «Локо» провел 25 матчей и забил 14 мячей.

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