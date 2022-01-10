Алексей Березуцкий — о Заболотном: «Хороший российский футболист. Не Левандовски — это нормально совершенно»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна высказался о нападающих команды Антоне Заболотном и Федоре Чалове.
— Это был риск взять Заболотного в ЦСКА?
— Какой риск? Я не вижу ни одного. Хороший российский футболист, который обладает определенными качествами. Не Левандовски — это нормально совершенно. Зарабатывает адекватные деньги, воспитанник ЦСКА.
— Я слышал, что ты его очень хотел.
— Его подписали, когда еще Олич был тренером. Он тоже давал добро на трансфер. Меня тоже спросили. Я сказал — да.
— Было ощущение, что Чалов станет мощным российским нападающим. Что с ним происходит?
— Перезагрузиться надо. Бывает такое. Где-то не везет...
— Мне кажется, он до сих пор думает о моменте, что он мог уехать [в Англию]...
— И жалеет... Да. Поэтому слово «перезагрузиться» — оно здесь подходит. Если у него получится это сделать — все будет хорошо.
— Ты проводил индивидуальные беседы?
— Я это делаю не первый и не последний. Пока глобальных изменений не произошло. Будем надеяться, что произойдут.
В нынешнем сезоне 30-летний Заболотный забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за ЦСКА. На счету 23-летнего Чалова три гола и пять передач в 18 встречах.
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