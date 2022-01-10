Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна высказался о нападающих команды Антоне Заболотном и Федоре Чалове.

— Это был риск взять Заболотного в ЦСКА?

— Какой риск? Я не вижу ни одного. Хороший российский футболист, который обладает определенными качествами. Не Левандовски — это нормально совершенно. Зарабатывает адекватные деньги, воспитанник ЦСКА.

— Я слышал, что ты его очень хотел.

— Его подписали, когда еще Олич был тренером. Он тоже давал добро на трансфер. Меня тоже спросили. Я сказал — да.

— Было ощущение, что Чалов станет мощным российским нападающим. Что с ним происходит?

— Перезагрузиться надо. Бывает такое. Где-то не везет...

— Мне кажется, он до сих пор думает о моменте, что он мог уехать [в Англию]...

— И жалеет... Да. Поэтому слово «перезагрузиться» — оно здесь подходит. Если у него получится это сделать — все будет хорошо.

— Ты проводил индивидуальные беседы?

— Я это делаю не первый и не последний. Пока глобальных изменений не произошло. Будем надеяться, что произойдут.

В нынешнем сезоне 30-летний Заболотный забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за ЦСКА. На счету 23-летнего Чалова три гола и пять передач в 18 встречах.