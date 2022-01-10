Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алексей Березуцкий признал проблему отсутствия опыта работы главным тренером

15:00
Теги:

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос об отсутствии у себя опыта самостоятельной работы до назначения перед сезоном-2021/22.

«Проблема отсутствия опыта у меня существует. Сейчас об этом легче говорить, когда прошло какое-то время и ты можешь оценить прошедшие игры, в чем ты ошибся. Ошибки есть и у опытного тренера. Много ли было у меня ошибок? Мне кажется, средненько. Были ли катастрофические ошибки? Наверное, нет. Тут даже вопрос не в том, кого я выпускал на поле. Все бывает в футболе. Больше говорю про глобальные ошибки, которые влияют на долгосрочную перспективу. Например, один раз я неправильно выстроил недельный цикл», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА 19 июля 2021 года. После 18 туров Тинькофф РПЛ армейцы набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/lbr6ea8aHlY

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
1
2
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги