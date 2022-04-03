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Сегодня, 19:02

В ЦСКА ответили на вопрос о состоянии здоровья травмированного Дивеева

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева, который был заменен во втором тайме по ходу матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:2).

«Что сегодня с Юсуфом? Тут, скорее, роль сыграла не травма, а возврат из сборной. Он сегодня старался, хорошо сыграл. И гол забил.

Что с Дивеевым? На данный момент неизвестно. Нужно обследование. Не успел поговорить с медицинский штабом, но после обследования будет известно», — заявил тренер.

Красно-синие прервали серию из шести побед в чемпионате страны, последний раз подопечные Алексея Березуцкого проигрывали в РПЛ 28 ноября 2021 года в гостевой встрече с петербургским «Зенитом» (0:2).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Урал
Голы
Дивеев, 3 (1:0), Бийол, 7 (1:1), Бикфалви, 55 (1:2), Юсуф Языджи, 90+4 (2:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Щенников (Мухин, 46) Дивеев (Ушаков, 56) Карраскаль (Дзагоев, 71) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи Эджуке (Яковлев, 59)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Колесниченко (Емельянов, 78) Шатов (Мишкич, 78) Магомадов Бикфалви
Предупреждения
Гбамен 66’  -  Кузьмичев 3’, Егорычев 36’
Судьи
Панин (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Алексей Березуцкий
Игорь Дивеев
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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