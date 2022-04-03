В ЦСКА ответили на вопрос о состоянии здоровья травмированного Дивеева

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева, который был заменен во втором тайме по ходу матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:2).

«Что сегодня с Юсуфом? Тут, скорее, роль сыграла не травма, а возврат из сборной. Он сегодня старался, хорошо сыграл. И гол забил.

Что с Дивеевым? На данный момент неизвестно. Нужно обследование. Не успел поговорить с медицинский штабом, но после обследования будет известно», — заявил тренер.

Красно-синие прервали серию из шести побед в чемпионате страны, последний раз подопечные Алексея Березуцкого проигрывали в РПЛ 28 ноября 2021 года в гостевой встрече с петербургским «Зенитом» (0:2).