Алексей Березуцкий: «Как только ЦСКА найдет качественного тренера, то без вопросов может произойти легкий change»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий допустил, что может покинуть должность, если клуб найдет качественного специалиста.

«Была договоренность с Евгением Ленноровичем. В принципе, ЦСКА продолжал искать тренера, я это знал. Была такая возможность, что я не буду готовить команду к сезону. Евгений Леннорович меня об этом предупредил. Не знаю, стоит ли этот вопрос сейчас. Как только ЦСКА найдет качественного, топового тренера, и это будет необходимо, то без каких-либо вопросов может произойти легкий change. Зимой? Не знаю, я не интересовался», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Также тренер рассказал о задачах команды на сезон.

«Цели и задачи всегда присутствуют, они максимальные. Цель на чемпионство всегда стоит. Возможно ли ее выполнить? Еще возможно, но не факт. Теоретически возможно», — сказал он.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА 19 июля 2021 года. После 18 туров Тинькофф РПЛ команда набрала 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.