Гончаренко рассказал о разногласиях с руководством «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, что стало причиной его ухода из клуба.

«Теплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века!

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место — это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона», — написал Гончаренко в Instagram.

Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.