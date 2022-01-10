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Гончаренко рассказал о разногласиях с руководством «Краснодара»

14:36
Виктор Гончаренко. Фото ФК "Краснодар".
Виктор Гончаренко. Фото ФК &quot;Краснодар&quot;.
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Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, что стало причиной его ухода из клуба.

«Теплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века!

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место — это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона», — написал Гончаренко в Instagram.

Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

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Иван Шитик все материалы автора

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