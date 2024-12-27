Соболев поделился фото с Промесом: «Брат»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил в своем Telegram-канале совместное фото с бывшим партнером по «Спартаку» Квинси Промесом.

«Брат», — подписал снимок российский футболист.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. С осени 32-летний нидерландец играет в клубе из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Соболев этим летом перешел из «Спартака» в «Зенит». 27-летний форвард сыграл за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.