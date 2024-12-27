Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:22

Соболев поделился фото с Промесом: «Брат»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил в своем Telegram-канале совместное фото с бывшим партнером по «Спартаку» Квинси Промесом.

«Брат», — подписал снимок российский футболист.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. С осени 32-летний нидерландец играет в клубе из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Соболев этим летом перешел из «Спартака» в «Зенит». 27-летний форвард сыграл за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Экс-президент ОКР Жуков считает Промеса настоящим спартаковцем
Квинси Промес опубликовал пост, посвященный «Спартаку»
«Родина Медиа» ведет переговоры об участии Промеса в Суперкубке МФЛ
Абаскаль сходил на футбол с Промесом, а потом посетил игру команды голландца в ОАЭ
Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком»
Гендиректор «Юнайтед»: «Сейчас момент, когда нужно проявлять характер. Промес все делает правильно, терпит»
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: карьера в Санкт-Петербурге после Москвы
Первый тренер Соболева верит, что форвард сможет перейти в итальянский клуб
Первый тренер Соболева уверен, что нападающий «Зенита» не рассматривает вариант аренды
Первый тренер Соболева назвал тяжелым 2024 год для нападающего: «Следующий будет лучше»
Черданцев объяснил низкую результативность Соболева в «Зените»
Селихов показал, как они вместе с Соболевым проводят время в отпуске
Газзаев: «В концепцию игры, которую ставит в «Спартаке» Станкович, Соболев бы не вписался»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: «Зенит» предложил «Расингу» 9 миллионов евро за защитника Мартирену
Смолов опубликовал совместное фото с Рублевым
«Спартак» получил деньги за трансфер Тила в ПСВ
«Пари НН» поддержал дисквалификацию игроков своей молодежной команды за договорные матчи
Агент Пасторелло назвал сложным трансфер Фомина в Европу зимой
В «Химках» заявили, что выплатят долги «Зениту» и «Локомотиву»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Смолов опубликовал совместное фото с Рублевым

Источник: «Зенит» предложил «Расингу» 9 миллионов евро за защитника Мартирену
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости